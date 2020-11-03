Ковид пока темпы не снижает

В Севастополе на утро 3 ноября зарегистрировано 78 новых случаев заболевания covid-19: 37 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 41 человек — на амбулаторном лечении.

Заболевшие — местные жители в возрасте от 18 до 72 лет.

Умерли двое мужчин в возрасте 68 и 79 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2635 человек, выздоровели — 1657, 71 — умер.

В Севастополе вторую неделю ежедневно выявляется более 70 новых заболевших. Тенденции к уменьшению пока нет.

В сеседнем регионе — Республике Крым второй день количество выявленных заболевших идет на спад. На прошлой неделе заболевших ежедневно было более 200, а в понедельник, 2 ноября, выявили лишь 161, во вторник, 3 ноября — 139.