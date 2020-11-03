Городские фонтаны — и старые, и новые — нуждаются в переделке

Фонтаны в парке Победы сделаны не по проекту и из низкосортного оборудования, но их можно переделать по гарантийным обязательствам, которые действуют еще три года. Такова точка зрения директора ООО «АкваКрым» Сергея Нечаева, которую он озвучил «Севастопольской газете».

Это его очередная попытка донести до севастопольцев и властей города информацию о нынешнем печальном техническом состоянии севастопольских фонтанов: и старых, а особенно новых.

С.Нечаев в 2016 году вместе с севастопольскими архитекторами начал работать над концепцией «Севастополь — город фонтанов», которая была рассмотрена и одобрена на двух градсоветах, но не была реализована. Одним из проектов концепции как раз и стал фонтан Победы. Изначально этот фонтан предполагалось устроить у памятника Матросу и Солдату на мысе Хрустальный, но потом ему нашли другое место.

По проекту Новгородгражданпроекта — проектировщика парка Победы — все фонтаны в парке должны были быть динамическими, а самый большой из них — мультимедийным. Потом генподрядчик ООО «ГлассокКрым» вместе с субподрядчиком ООО «Новоросинжинеринг» из первоначального проекта оставили только форму фонтанов. Там установили другое оборудование, не предназначенное для динамики.

После трех месяцев гневной переписки и споров на совещаниях департамент капитального строительства Севастополя предпочел расторгнуть договор авторского надзора с проектировщиками, который осуществлял С.Нечаев, в пользу ООО «ГлассокКрым», которого позже признал недобросовестным подрядчиком.

«Жигули» вместо «Мерседеса»

Единственный динамический фонтан на сегодня — в обновленном сквере имени 60-летия СССР на пр.Генерала Острякова. Там оборудование качественное. Детский пешеходный фонтан в парке Победы должен был быть таким же, но меньшим по размеру.

— Динамические фонтаны еще называют танцующими, поскольку возможно управление напором воды для создания объемной картинки. Для этого используются специальные программы, подбираются насосы, частотники, прожектора и форсунки, что создает зрелищный ансамбль единой композиции формы, цвета, музыкального сопровождения, — поясняет С.Нечаев. Таким и должен был быть по проекту фонтан Победы, но на деле он так и не стал мультимедийным.

Позже эти же субподрядчики взяли на обслуживание 21 городской фонтан, снизив изначальную цену при проведении конкурса по 44-ФЗ на 70%, с 16 до 6 миллионов рублей в год.

По словам С.Нечаева, если бы обслуживали грамотные специалисты, они бы сразу выставили множество претензий изготовителям и заставили бы их платить за брак. Но так как фонтаны обслуживают сами производители, они этого, естественно, не сделали. Программистам в результате упорной работы удалось запустить фонтанные струи только в статическом режиме.

Другое дело, что севастопольцы были рады и этому. Но, образно говоря, вместо «Мерседеса» последней модели им за те же деньги подсунули «Жигули».

В нашем случае вместо специальных отсекателей, которые и создают летящие прерывистые струи и за которые заплачено 20 млн рублей, используются форсунки по цене 1,5 тысячи рублей за штуку.

— Сейчас я предлагаю создать комиссию для оценки того, что фактически сделано в парке. По нашим подсчетам, при бюджете в 1,2 млрд в парк вложено только две трети. Что касается фонтанов, то их надо переделывать, а значит, вернуть вложенные деньги, — считает С.Нечаев.

Речь идет и об остальных фонтанах парка Победы, которые получились совсем не такими, как были задуманы.

Работает только на треть

Рассказал эксперт и о главном украшении Приморского бульвара — Центральном фонтане. Обновленный в 2008 году этот фонтан оснащен дорогим немецким оборудованием. Он изначально работал в соответствии с этим качеством — был светомузыкальным и динамическим. Однако в 2015 году исчез свет, а спустя еще год — звук. В настоящее время функционирует только треть фонтана. Чаша не работает вообще.

— Причина — в неграмотной эксплуатации, — утверждает С.Нечаев, вспоминая об инциденте 2018 года. Техпомещения с оборудованием оказались затоплены, воду пришлось откачивать в срочном порядке, после чего Центральный фонтан не работал весь 2018 год и был запущен только в 2019-м.

По мнению нашего собеседника, было бы разумно решить дальнейшую судьбу фонтана, обсудив с севастопольцами перспективы его реконструкции, которую собираются провести уже в межсезонье 2021 года.

Фонтаны по-московски

Таким названием можно объединить два фонтана, появившихся в результате ремонта улицы Большая Морская. Их делали столичные специалисты. И каждый из фонтанов хорош по-своему.

— Видели, как работает фонтан на Большой Морской? Маленький, статический, фигурный, тоже с хорошим оборудованием, — продолжает рассказ С.Нечаев о фонтане у «Диалога».

Пешеходный фонтан на площади Ушакова, судя по всему, таким и задумывался. Там стоит качественное оборудование, другое дело, что хлорирование воды должно происходить не круглосуточно, а в ночное время. В этом случае вокруг фонтана не будет такого резкого запаха хлорки.

С чего начать?

По мнению нашего собеседника, нынешнее состояние севастопольских фонтанов необходимо оценить комиссией специалистов. После чего следует принять ответственное решение, что все-таки нужно предпринять, чтобы фонтаны стали настоящим украшением города, а не полуфабрикатами, на которые впустую истрачено столько наших с вами денег.