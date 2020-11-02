За трое суток в Чернореченское водохранилище поступило 145 тысяч кубометров воды

В результате прошедших в Севастополе последние трое суток дождей запасы воды в Чернореченском водохранилище составляют 14,9 млн кубометров. Такая информация прозвучала 2 ноября на аппаратном совещании в правительстве города.

Севастополь в сутки потребляет свыше 150 тысяч куб.м воды.

— Приход воды составил 145 тысяч кубометров, из них 80 — за последние сутки. Но будет еще приход. Вода будет стекать, — доложил вице-губернатор Владимир Базаров.

По мнению губернатора Михаила Развожаева, эта ситуация — ожидаемая. Дожди осенью и зимой наполнят водохранилище.

— К следующей весне мы сможем спокойно выйти и не остаться без воды. Мероприятия, которые в рамках визита вице-премьера обсуждались, надо начинать. Особенно те вопросы, что были подняты на встрече с жителями Верхнесадового, чтобы те вещи, которые были обсуждены, включить в бюджет следующего года, — сказал губернатор.

«Севастопольская газета» сообщала, что в правительстве города откровенно проигнорировали просьбу общественников и жителей поселка Верхнесадовое о встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, прибывшим 30 октября в Севастополь для решения вопросов водоснабжения.

Между тем, они хотели просить вице-премьера обратить внимание на многолетние научные исследования Морского гидрофизического института, связанные с сооружением резервного водохранилища на реке Бельбек в естественно-затапливаемой Камышловской балке.