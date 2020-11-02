Воду по графику подавать пока не будут

Пресс-служба правительства Севастополя опровергла информацию, распространяемую в социальных сетях, по поводу перехода города на подачу питьевой воды по графику.

По сообщению пресс-службы, «указ» за подписью губернатора города Михаила Развожаева, скан которого гуляет по интернету, является фейком и не соответствует действительности.

В «документе», отпечатанном на стандартном бланке правительства города и датированном 30 октября, говорится, что с целью предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с дефицитом водных ресурсов в Севастополе, директору ГУПС «Водоканал» с 5 ноября и до особого распоряжения надлежит внести изменения в график подачи воды в районы города, а именно осуществлять подачу с 7.00 до 9.00 утром и с 20.00 до 23.00 вечером.

«Вся актуальная информация оперативно озвучивается», — заверили в пресс-службе правительства города, призвав не верить фальшивкам.

В Симферополе и в Бахчисарайском районе воду по графику подают с начала сентября.