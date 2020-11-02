В стационарах лечатся 289 пациентов, дома — 553

Об этом сообщила пресс-служба правительства города. Из новых заболевших 24 человека госпитализированы, 55 — лечатся амбулаторно. Все они местные жители в возрасте от двух лет до 81 года.

С начала пандемии число заболевших в Севастополе достигло 2557 человек, из которых 1630 — выздоровели, 69 умерли. В городских стационарах проходят лечение 289 пациентов, на амбулаторном лечении — 553.

По информации и.о.заместителя губернатора Александра Кулагина, озвученной 2 ноября на аппаратном совещании в правительстве города, состояние 30 человек с подтвержденным диагнозом covid-19 оценивается как тяжелое и требующее кислородной поддержки. Эти больные находятся в отделениях интенсивной терапии.

Всего за минувшую неделю заболели 520 человек, за предыдущую — 397. Свободный коечный фонд составляет 11% — 67 коек.

А.Кулагин проинформировал членов городского правительства о выделении дополнительных федеральных средствв в размере 16 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для лечения амбулаторных пациентов. Также, по его словам, принято решение о выделении 5,5 млн на оснащений лаборатории.

— Кроме того, на всю Российскую Федерацию правительством страны выделено 10 млрд рублей на решение вопросов, связанных с профилактикой и лечением коронавирусной инфекции. Будет определено, по каким направлениям и сколько из этой суммы выделяется Севастополю, — уточнил А.Кулагин.

На вопрос губернатора Михаила Развожаева о дополнительных выплатах врачам за октябрь, А.Кулагин ответил, что за октябрь все будет выплачено в соответствии со старым порядком, а новый начнет действовать с ноября.

— Речь идет о выплатах по линии фонда социального страхования, они не будут включаться в фонд заработной платы, как социальная выплата. Постановление правительства уже вышло. Выплаты будут осуществляться в тех же объемах, но будет изменена модель расчета, — сказал А.Кулагин.