В четверг правительство соберется в новом составе

В предстоящий четверг 5 ноября правительство Севастополя соберется на очередное свое заседение уже в новом составе. Об этом 2 ноября на аппаратном совещании сообщил губернатор Михаил Развожаев.

— Сегодня у нас последний день работы правительства в прежнем составе и в прежней структуре. Новые назначения будут сделаны сегодня. После подписания указа, к четвергу, правительство соберется в новом составе, — анонсировал принятие кадровых решений глава города.

Он также поблагодарил за работу предыдущий состав правительства и напомнил, что все заместители губернатора, руководители департаментов и главных управлений продолжат работать до новых назначений.