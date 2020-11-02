Получили первое оливковое масло

По словам проректора по внешним связям КФУ Михаила Сергеева, для отжима оливкового масла вуз приобрел специализированное итальянское оборудование стоимостью более 3,5 млн рублей.

«Линия включает автоматизированную мойку, дробильное устройство, смеситель, в котором готовится оливковая паста, и сепаратор, где происходит отделение масла от жмыха. После масло проходит фильтрацию, где очищается от взвесей, и подается на линию розлива. Мы запустили тестовую партию оливок, из которой получили масло первого холодного отжима. Эксперимент с новым оборудованием прошел удачно. Ждем следующую партию», — рассказал М.Сергеев.

Линия рассчитана на переработку до тонны маслин за рабочий день. Выход масла составляет 10-15%, что зависит от сорта, качества и срока сбора плодов.

Полученное оливковое масло изучат ученые Российского химико-технологического университета им.Менделеева. Москвичи определят его кислотность, йодное число, количество антиоксидантов и содержание разнообразных компонентов. Кроме того, специалисты сравнят крымский продукт с оливковым маслом из заграничного материала, но полученного на оборудовании вуза, и маслом, которое продается в магазинах.

Как отмечает руководство Крымского федерального университета, сейчас главная задача ученых — всесторонне изучить субтропическую культуру. В вузе займутся селекцией, в частности, адаптацией заграничных сортов оливы к крымским условиям, производством посадочного материала, отработкой технологий закладки новых садов в открытом и закрытом грунте, а также агротехнологий по уходу и защите растений. По словам специалистов, планировать промышленное производство можно будет только после получения стабильных результатов научно-исследовательской деятельности.

«Если мы докажем, что суперинтенсивная схема посадки оливы дает хорошие дивиденды, то данную культуру можно рассматривать для привлечения крупных инвестиций. Земельный ресурс под закладку больших площадей оливы у нас ограничен. В том ареале, где она может расти (Южный берег Крыма), расположено большое количество санаториев, отелей и частных домов, в которых есть собственные небольшие участки земли, где высаживаются либо плодовые, либо декоративные культуры. Если мы разработаем эффективную технологию производства посадочного материала, предложим выращивать оливу собственникам этих участков, это позволит нам совокупно занять большие площади в регионе. Такие объемы будут достаточны для начала развития локальной отрасли производства оливкового масла в Крыму. При этом собственники земель, выращивая на своих участках красивое древнейшее растение, смогут получать часть продукта. Такая схема работает, например, в Израиле или Италии», — добавил М.Сергеев.

Впервые специалисты Крымского федерального университета получили оливковое масло из собственного урожая осенью 2019 года. Летом 2020 года в вузе начали заготавливать посадочный материал оливы и запустили строительство теплицы площадью 0,75 га в с.Маленькое Симферопольского района. Ученые высадят первую в России промышленную оливковую рощу в защищенном грунте, саженцы будут закладывать в ноябре. Эксперимент покажет, будет ли субтропическая культура давать урожай в нетипичных для нее условиях.