Сформировали структуру нового городского правительства

После вступления в должность 2 октября у губернатора Севастополя Михаила Развожаева был месяц, чтобы сформировать новое правительство города.

Его структура была озвучена на внеочередном заседании этого исполнительного органа власти 31 октября.

— Ранее уже принимались решения о преобразовании Главного управления информатизации и связи в департамент цифрового развития, образовании департамента управления делами губернатора и правительства Севастополя, управления проектной деятельности города Севастополя, а также преобразовании департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления в департамент внутренней политики. Эти решения сохраняют свою силу, — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Среди новых решений — переименование департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя в аппарат с тем же названием.

Департамент общественных коммуникаций преобразован в управление информационной политики города, с передачей ему функций департамента общественных коммуникаций и взаимодействия со СМИ.

Образовано управление по реализации Федеральной целевой программы и развития города Севастополя с передачей ему функций департамента экономического развития в сфере реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2024 года, с подчинением данного управления непосредственно губернатору города.

Еще один новый орган исполнительной власти — управление по тарифам, которое должно обеспечить независимость тарифообразования. Новой структуре переданы функции в сфере регулирования тарифов от департамента городского хозяйства.

Новообразованному управлению туризма переданы функции Главного управления культуры в сфере туризма.

Главное управление природных ресурсов и экологии теперь преобразовано в департамент природных ресурсов и экологии, с сохранением действующего функционала.

Департамент сельского хозяйства теперь будет заниматься также делами потребительского рынка, с передачей первому функций Главного управления потребительского рынка и лицензирования.

Таким образом, в структуру исполнительной власти города теперь входит 33 органа.

Правительство сформировано в следующем составе: губернатор города, заместители губернатора — председатели правительства Севастополя, директоры департаментов: здравоохранения, капитального строительства, образования и науки, внутренней политики, архитектуры, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, труда и социальной защиты населения, финансов, экономического развития, цифрового развития, природных ресурсов и экологии.