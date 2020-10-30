Судостроительный колледж передадут в федеральное подчинение

Распоряжение о создании межведомственной комиссии по передаче Севастопольского судостроительного колледжа в ведение Федерального агентства речного и морского транспорта РФ принято 29 октября на заседании правительства Севастополя.

— Если мы проведем комиссию в ближайшее время, то до конца года завершим перевод сотрудников, а это более 100 человек. Надеемся, что к выпуску этим летом дети уже смогут получить дипломы Университета имени Ушакова, — представил проект документа заместитель директора департамента образования и науки Антон Ульянцев

Он также сообщил, что федеральные структуры намерены вложить в развитие колледжа 700 млн рублей.

На это губернатор Михаил Развожаев спрогнозировал повышение после передачи заработной платы сотрудникам, что соответствует федеральному статусу учреждения.

Как предполагается, федеральный статус также позволит расширить перечень специальностей.