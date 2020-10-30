На объездной будет 54 светофора

После реконструкции на городской объездной — Камышовском шоссе — появятся светофоры, а «лежачих полицейских» уберут.

Во время сентябрьской инспекции хода ремонта дороги губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что проект реконструкции Камышовского шоссе предусматривает установку там 54 светофоров.

«Севастопольская газета» обратилась в департамент транспорта с просьбой объяснить, где будет установлено такое количество светофоров на объездной дороге, смысл которой в возможности проехать до отдаленных районов города без остановок на перекрестках со второстепенными дорогами.

Директор департамента транспорта Сергей Румянцев так прокомментировал ситуацию: «Автомобильная дорога «Севастополь – порт «Камышовая бухта» не является магистральной скоростной дорогой, и движение на ней регулируется принудительно светофорами и саморегулируется кольцевыми развязками».

Оказалось, что установка 54 светофоров, предусмотренная проектом реконструкции шоссе, обозначает общее количество транспортных и пешеходных светофоров на девяти светофорных объектах.

С.Румянцев уточнил, что «лежачие полицейские» на объездной дороге установлены на время производства работ для обеспечения безопасности пешеходов. Перед укладкой третьего слоя асфальтобетона их демонтируют.