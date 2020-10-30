Хотели, но не встретились

Вице-премьер Марат Хуснуллин 30 октября с рабочим визитом посетил Севастополь и проверил строящиеся для города объекты водоснабжения. Также по поручению Президента он провел встречу с жителями и лично узнал, что беспокоит местное население.

По информации пресс-службы правительства Севастополя на встрече присутствовали жители Фруктового, Фронтового, Дальнего, Камышлы, Пироговки и Верхнесадового.

Отвечая на вопрос журналистов о результатах встречи с селянами, М.Хуснуллин заявил: «Хорошая была встреча. Жители озвучивают свои острые проблемы, начиная с того, что кому-то надо родник обустроить, где-то просят построить спортивный комплекс, кто-то — подвести воду. Сегодня был принят целый ряд решений, и я вижу, что по всему спектру вопросов, с которыми жители к нам обратились, работа уже ведется. В целом на все вопросы, которые поставили жители, мы смогли дать четкий ответ», — сказал вице-премьер.

Тем временем часть местных жителей, которые накануне писали прошение директору департамента территориального развития Сергею Бездольному о возможности присутствовать на встрече с заместителем председателя Правительства России, была полностью проигнорирована.

— По какому принципу приглашали жителей, мне неизвестно, наверное, методом случайной выборки. Дозвониться на мобильный телефон председателя Верхнесадовского МО Елены Кравцовой сегодня с утра мне не удалось, — сообщил «Севастопольской газете» сельский активист Андрей Ситников.

Жители Бельбекской долины, ученые и члены общественной организации, которые желали, но не попали на встречу с вице-премьером, хотели обратиться к М.Хуснуллину с просьбой обратить внимание на многолетние научные исследования Морского гидрофизического института. По их мнению, принципиально улучшить обеспечение региона пресной водой могло бы сооружение резервного водохранилища на реке Бельбек в естественно-затапливаемой Камышловской балке.