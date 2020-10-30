Госавтоинспекция принимает только по живой очереди

ГИБДД Севастополя сообщила о техническом сбое взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг.

Из-за этого прием граждан по вопросам представления государственных услуг по линии Госавтоинспекции будет осуществляться в порядке живой очереди или через систему электронной очереди непосредственно на ул.Хрусталева.

В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия. При фактическом возобновлении их работы предварительная запись на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции через единый портал госуслуг вновь станет доступной.

В сообщении управления УГИБДД УМВД России по Севастополю отмечается, что получить госуслугу по выдаче водительских удостоверений можно через отделения МФЦ.