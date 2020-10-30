Назвали шесть новых улиц

Проект постановления, по словам и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова, подготовлен на основании рекомендаций межведомственной топонимической комиссии, заседание которой состоялось 13 октября.

В Гагаринском районе название получила улица Братьев Манганари (в районе западного берега Камышовой бухты), в Нахимовском районе – улица названа именем Ивана Уварова.

В селе Поворотное названия получили сразу три новых улицы: Ивана Дубинина, переулок Сиреневый и проезд Цветочный. Улица полковника Гузя появится в селе Фронтовое.

Справка

Иван Дубинин — участник освобождения Севастополя, Герой Советского Союза, автоматчик 70-го гвардейского стрелкового полка 24-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии красноармеец.

Иван Уваров — комиссар 365-й зенитной батареи, погиб 13 июня 1942 года.

Полковник Николай Гузь командир 345-й стрелковой дивизии, которая в декабре 1941 года, войдя в состав Приморской армии, заняла оборону в районе Инкермана и Мекензиевых гор и до июля 1942-го вела там упорные бои.