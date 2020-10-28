Залез в бабушкину тумбочку за деньгами

Злоумышленником оказался 20-летний внук потерпевшей, ранее судимый за кражу.

По версии полиции, парень ночью через открытое окно забрался в дом к своей 72-летней бабушке, тайком похитил из тумбочки кошелек, в котором находилось 70 тысяч рублей и скрылся. Похищенные деньги он потратил по своему усмотрению.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого. По статье «Кража» ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.