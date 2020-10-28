В состав архитектурно-художественного совета ввели москвичей

Архитектурно-художественный совет, действующий при департаменте архитектуры Севастополя, расширили на шесть человек — с 19 до 25.

Приказом департамента архитектуры и градостроительства Севастополя от 27 октября 2020 года, подписанным и.о. директора департамента Максимом Жукаловым, членами в состав архитектурно-художественного совета Севастополя введены Дмитрий Прокофьев (Москва) — член Союза архитекторов России, член правления Национальной архитектурной палаты, управляющий партнер архитектурного бюро «Сенаб проект»; Елена Белоус (Севастополь) — член правления Союза архитекторов, победитель севастопольских конкурсов, проводимых департаментом архитектуры и градостроительства (ни одна ее концепция до сих пор так и не была реализована); Олег Шапиро (Москва) — архитектор, сооснователь архитектурного бюро Wowhaus, которое занималось проектными работами по парку «Учкуевка» и на ул.Большая Морская; Людмила Борденюк — предприниматель, директор Автономной некоммерческой организации «Центр городских компетенций «Решаем вместе».

Архитектурный совет должен являться независимым экспертным органом в области архитектуры и градостроительства, работающим в интересах Севастополя. Введение в его состав столичных специалистов, являющихся действующими управляющими и архитекторами компаний, претендующих на многомиллионные строительные контракты в городе, не может не вызвать конфликта интересов.