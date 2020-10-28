В психиатрической больнице Симферополя — вспышка коронавируса

Более 80 человек, половина из которых медики, заразились новой коронавирусной инфекцией в психиатрической больнице №1 в Симферополе, сообщила 28 октября руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым Севастополю Наталья Пеньковская.

На территории больницы развернут ковидный госпиталь.

«В Симферопольской психиатрической больнице № 1, <...> к сожалению, за период длительного отсутствия вспышек на территории Республики Крым, <...> зарегистрировано массовое заболевание. Там 81 пострадавший, половина из них медицинские работники. 56 лиц без клинических проявлений», — цитирует Н.Пеньковскую ТАСС.

По ее словам, при приеме на лечение от больных не требовали результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию: «Это способствовало распространению заболеваемости в разных отделениях больницы. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности».

В регионе с начала октября фиксируется рост числа заразившихся коронавирусом нового типа. На утро 28 октября в республике Крым зарегистрирован 251 случай. Максимум был зафиксирован 24 октября — 255 человек.

На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, которое транслируется онлайн, министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко сообщил, что пойдет работать в ковидный госпиталь в связи с дефицитом врачей.

«Мы испытываем определенную потребность в медицинских кадрах и врачей, и среднего персонала. Каждый инфекционный стационар испытывает потребность в кадрах. Я — рядовой член 40-тысячной медицинской команды медработников Крыма, принял решение на добровольных началах, с учетом статуса государственного служащего, идти работать в ковидный госпиталь в городскую больницу № 7 в Симферополе», — сообщил министр.

По его словам, для работы с коронавирусными больными госпиталях привлекаются студенты и врачи из других регионов РФ.