Севастополь будет цвести круглый год

В департаменте городского хозяйства и подведомственном ему ГБУ «Парки и скверы» решили, что цветение можно продлить до глубокой осени и даже до будущей весны.

В прошлые годы в конце октября клумбы уже были убраны от отцветших летников. Земля просто отдыхала. Теперь цветение на городских клумбах хотят сделать круглогодичным. Для этого в центре города начали высаживать двухлетнюю виолу (анютины глазки), которая пришла на смену петунии, тагетису и другим однолетникам.

Именно петуньей еще недавно было выложено двухцветное полотно Андреевского флага на Матросском бульваре. Его теперь повторят белыми и фиолетовыми цветками виолы.

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, этой осенью высадкой цветов охвачено около 700 квадратных метров городской территории. Речь идет о примерно 50 тысячах саженцев двухлетних растений, которые будут цвести всю зиму, чуть ли не до лета.

Одновременно начались подготовительные работы к высадке почти 300 тысяч луковиц тюльпанов, которые традиционно зацветут весной.

— Из них 200 тысяч мы закупили, а 100 используем повторно, — рассказал Е.Горлов.

По его словам, осенними посадками предполагается охватить 80 цветников. На отдельных из них будут устроены архитектурные композиции с различными цветовыми решениями.

— Из нововведений будем применять декоративную подсветку с дополнением в виде декоративных стрекоз, бабочек, зонтиков... Эту тематику мы планируем усовершенствовать, а к новогодним праздникам украсим город праздничной люминесценцией, — продолжил Е.Горлов. Он анонсировал использование модернизированного оборудования, которое позволит изменить колористическое решение подсветки деревьев.

По информации начальника производственно-технического отдела ГБУ «Парки и скверы» Натальи Воейковой, луковицы тюльпанов начнут высаживать в конце ноября — начале декабря. Цветоводам важно использовать именно гибридные сорта, которые, что важно, зацветут одновременно. Разработана новая колористическая композиция посадок — плавный переход цвета тюльпанов от желтого к красному.

— Кроме цветов, мы также сажаем деревья и кустарники. Кстати, многое из того, что сейчас высаживается, выращено в наших теплицах. В этом году мы вырастили 50 тысяч виол, полторы тысячи кустарников, много хвойников — туй, можжевельников, 500 павловний, для которых сейчас выбираем места посадки.

Среди вариантов — Учкуевский парк, где, несмотря на большое количество высаженных подрядчиком растений, еще остаются пустые пространства. Специалист еще раз подчеркнула, что главным условием новых посадок по-прежнему остается обеспеченность парков и скверов автополивом.

— Важное направление работы — восстановительные посадки, поскольку всегда существует процент отпада. Мы внимательно просматриваем парки и скверы, выявляем погибшие растения и стараемся на те же места высадить такие же растения, дабы сохранить изначальную концепцию, — пояснила начальник ПТО.

К слову, на вопрос о новом ярусном убранстве клумб Приморского бульвара Н.Воейкова сказала, что опыт этого года в целом понравился севастопольцам. В будущем году цветоводы ГБУ «Парки и скверы» планируют его повторить с учетом тех ошибок и недочетов, которые были замечены.