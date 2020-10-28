Призрак оперы, или... В ожидании театра

На мысе Хрустальный активизировались строительные работы, выросли заборы выше прежних, тяжелая техника производит днем и ночью шумы, которые могут говорить о невероятной серьезности производимых здесь работ. На фоне вышеперечисленного нам показалось не лишним пофантазировать о будущем этого участка в центре Севастополя, с (пока) видовым раскрытием на море и город.

Звезды так сложились, что главным обсуждаемым севастопольцами объектом нового строительства на мысе Хрустальный становится театр оперы и балета. Учреждение создано 29 декабря 2019 года приказом Минкульта. Творческим началом деятельности заместитель директора Андрей Уваров призвал считать 4 сентября 2020-го, когда Севастопольский театр оперы и балета открыл первый театральный сезон.

Открывали его на сцене Театра им.Луначарского, так как у местного оперного театра уже есть руководство, но нет труппы и здания. В гала-концерте станцевали артисты Большого и Мариинского театров и директор двух новых севастопольских объектов культуры — театра и Академии хореографии — Сергей Полунин.

На каждом подобном мероприятии севастопольцы пытаются узнать главное. Нет, не кто станет солистом (в будущем, несомненно, всемирно известного) Севастопольского театра оперы и балета, а как же, все-таки, будут выглядеть который год анонсируемые объекты культурного кластера? Стройка идет, а проекта никто не видел!

Не то, чтобы мы жаловались, но любопытно. На этом самом месте не так давно уже сносили одну неудачную 16-этажку.

Обтекаемость устрицы или угловатость коробки?

Давайте же вспомним, чем предлагалось украсить мыс Хрустальный в рамках создания культурного кластера — одного из четерех подобных на всю страну.

Первым был представлен проект театра оперы и балета работы австрийского архитектора Вольфа Прикса. Современное здание с плавными линиями, напоминающее чайку, должно было частично нависнуть над водой на опорах, как бы изображая полет или нос корабля, готового отправиться в плавание. И та, и другая метафоры, вероятно, одновременно символизируют симбиоз фундаментальности искусства оперы с внешней легкостью классического балета. Честно говоря, к этой идее можно подвести и форму устрицы, которая также приходит на ум при взгляде на шедевр В.Прикса.

Сооружение, весьма масштабное по своим размерам, должно было затмить нынешние доминанты мыса Хрустальный — и памятник Матросу и Солдату, и стелу городу-герою «Штык и Парус».

Проект В.Прикса в 2018 году назвали концепцией, не утверждая, что именно на его основе идут работы в бухте Александровская. Так что же именно там сооружается? Неужто почти год только чистят строительную площадку?

В конце лета этого года горожане ужаснулись: им открылся проект здания чуть западнее места размещения будущего театра оперы и балета, в районе мыса Александровского. На официальном сайте правительства города выложили пакет проектных документов на Академию хореографии.

Вместо спорной, но все-таки имеющей признаки архитектурной мысли чайки-корабля взору предстала сложносочиненная коробка с прямыми углами, четкими линиями, 40 метров в высоту, с разным количеством этажей, внутренним двором — будто ее составили из разрозненных частей, где-то по дороге потеряв вкус к прекрасному.

Глава города Михаил Развожаев тут же, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что на эти документы обращать внимания не надо, мол, они старые, аж от 2018 года, и ясно, что их надо пересматривать. Смысл их размещения в открытый доступ в этом случае теряется (не только от читателей, но и от нас тоже).

Выяснилось, что на конец октября (ждать осталось буквально пару дней, если верить обещаниям городских властей) назначена открытая презентация нового проекта всего общественного пространства от Артиллерийской бухты до Карантинной. Весь парково-культурный кластер должен быть визуализирован — то есть нарисован по новой и представлен на суд общественности.

По словам М.Развожаева, и в этот раз над ним трудились «лучшие архитекторы с привлечением мировых звезд архитектуры».

Альтернативы нет

Примечательно, что сообщения о существующем проекте Севастопольского театра оперы и балета В.Прикс размещал на своих официальных страницах в соцсетях до самого последнего времени — белый корабль-чайка (или устрица) парит рядом с Матросом и Солдатом, набирая лайки и восторженные комментарии.

На состоявшемся 4 сентября открытии сезона местного театра оперы и балета один из руководителей учреждения А.Уваров прямо заявил, что австрийский проект — единственный из существующих. С.Полунин, в свою очередь, не сообщил, какой именно проект здания театра вошел в итоговый вариант концепции культурного кластера, но сказал, что он его видел и тот его вдохновляет.

— Это будет один из самых красивых театров в России, он подходит под идею Севастополя, — уверенно уточнил танцовщик-директор.

Есть удачные примеры

Может, нас специально напугали страшной бетонной коробкой Академии хореографии, чтобы мы более благосклонно восприняли корабль-чайку В.Прикса? Зачем иначе показывать старый проект, который «не имеет отношения к реальному проекту здания», когда весь комплекс еще только придумывают архитекторы с мировыми именами?

Да, создание оперного театра, призванного стать уникальным, — дело ответственное. А соединить современность и классику на земле Севастополя, о ценности которой говорить излишне, — вообще, казалось бы, непосильное.

Интересно, что советские архитекторы в свое время с подобной задачей справились на «отлично». Они соорудили Дворец культуры и спорта на берегу Таллинского залива к Олимпиаде-80, умудрившись не испортить ландшафт и не нарушить видового раскрытия местности.

Массивное железобетонное сооружение вписалось в береговую линию, сохранив целостность открывающейся с залива панорамы исторической части города, расположенной, надо сказать, в непосредственной близости от Горхолла (так теперь называют таллиннский Дворец культуры и спорта). При облицовке был использован камень известняковых и доломитовых пород местного происхождения.

Огромное сооружение так вписали в береговую линию, что даже «заброшкой», спустя 40 лет после открытия, оно оказалось лучшей декорацией для изображения Киевского оперного театра! Именно это здание Кристофер Нолан представил в своем новом блокбастере «Довод», мировая премьера которого прошла в августе. Мир в киноленте, как всегда, спасали от русских и апокалипсиса, зато нам представилась возможность взглянуть на возможность существования современного здания оперного театра на берегу моря — иногда это бывает неплохо. Советские архитекторы подарили Эстонии действительно уникальный комплекс.

— Поскольку при строительстве здания не было возможности убрать ведущую в порт железнодорожную ветку, здание выполняет также роль железнодорожного моста для пешеходов. Закрытость здания и его стены, замаскированные наклонными газонами, ассоциируются с расположенными неподалеку бастионами шведского времени. Таллинский Горхолл получил гран-при архитектурной биеннале Interarh-83, золотую медаль и премию от президента Международного союза архитекторов, а также Государственную премию СССР в 1984 году, в связи с чем Горхолл также был внесен в список памятников истории и культуры. Горхолл был единственным публичным объектом, построенным в приморской зоне в советский период, — рассказал вице-мэр Таллина Андрей Новиков.

Сейчас таллинский Дворец культуры и спорта хотят вернуть к жизни. На его реставрацию планируют потратить 300 млн евро инвестиций.

В свое время повезло и австралийскому Сиднею. Самый знаменитый в мире театр оперы здесь возвели в 1973 году также на берегу моря. Он в пять раз больше, чем проектируется наш, севастопольский — вместимость 5500 зрителей против 1100 у нас — и является бесспорной доминантой берега самого большого австралийского города. Тем не менее и такой подход к созданию современных прибрежных оперных театров имеет право на существование. К слову, автор здания Сиднейского оперного театра в 2003 году за свою работу получил «нобелевку» для архитекторов.

...В ожидании театра

Пока что все замерли в ожидании: какие сюрпризы преподнесет новая концепция культурного кластера на мысе Хрустальный?

Теперь уже избранный губернатор Севастополя М.Развожаев обещает, что эта территория будет максимально лишена заборов и ограничений, а также станет «приветливой средой» для жителей и гостей города. Включает ли эта приветливость адекватность и архитектурное мастерство, узнаем совсем скоро.