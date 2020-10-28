Не нужно встревать в женскую драку

В Севастополе сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью посетительницы бара.

В одном из питейных заведений между двумя посетительницами возникла ссора. Разрешить спор решил спутник одной из дам. Сначала он толкнул соперницу своей подруги, а затем ударил.

Получив травмы, 31-летняя пострадавшая обратилась в медицинское учреждение.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ленинскому району задержал мужчину. Вина задержанного подтверждается его признанием и показаниями свидетелей инцидента. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.