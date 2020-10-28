На «Бельбеке» строят новый диспетчерский пункт

Часть военного аэродрома под Севастополем будет сертифицирована для гражданских перевозок.

В рамках рабочей поездки в Крым первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации — руководитель Росавиации Александр Нерадько совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым провел совещание по строительству гражданского сектора на аэродроме «Бельбек». Осмотр хода работ на объекте показал, что общестроительные работы по возведению здания нового командно-диспетчерского пункта ведутся согласно графику, сообщает пресс-служба Федерального агентства Росавиации.

В ходе совещания отмечен высокий уровень взаимодействия оператора аэропорта — ООО «Международный аэропорт «Симферополь» и подрядной организации с Минобороны России, учитывая то, что аэродром «Бельбек» в настоящее время является военным аэродром.

По данным оператора аэропорта, проводятся подготовительные мероприятия по сертификации гражданского сектора аэродрома. Также в планах оператора строительство терминала для обслуживания пассажиров.

«Бельбек» сейчас — аэродром двойного назначения. После строительства подразделениями Минобороны необходимой гражданской инфраструктуры он будет принимать малые борта деловой авиации.

Аэропорт является подразделением ООО «Международный аэропорт Симферополь», доля в уставном капитале принадлежит правительству Севастополя. Гражданскую инфраструктуру аэропорта будут строить подразделения Минобороны.