Болеют гриппом, потому что боятся коронавируса

Рост числа обращений к медикам по поводу ОРВИ и гриппа в Крыму связан с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщила на совещании руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская.

«За октябрь показатели ОРВИ превышали эпидемические пороги. Это связано с тем, что это первый эпидемический сезон, когда острые респираторные инфекции и грипп циркулируют вместе с новой коронавирусной инфекцией. Увеличилась обращаемость населения за медицинской помощью ввиду серьезных опасений по состоянию здоровья. Может быть, ранее, еще год или два назад, с теми же признаками население не обращалось бы за медицинской помощью, но сегодня в связи с циркуляцией нового коронавируса население обращается, и, естественно, мы фиксируем рост заболеваемости ОРВИ», — приводит ТАСС слова Н.Пеньковской.

Она отметила, что сейчас Крым вышел на уровень, который характерен для этого сезона в регионе.

«Мы сравнялись с уровнем эпидемического порога, и показатели недельной [заболеваемости] ОРВИ равны середине сентября. Заболеваемость респираторными инфекциями стабилизировалась. Это одна из первых ласточек введения масочного режима», — считает Н.Пеньковская.