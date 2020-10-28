65 заболевших и три смерти

На утро 28 октября в Севастополе зарегистрировано 65 новых случаев заболевания covid-19.

Все заболевшие — местные жители в возрасте от 19 до 82 лет.

За сутки умерло трое: женщины в возрасте 92 и 71 года, мужчина в возрасте 64 лет. Во всех случаях течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2164 человека, выздоровели — 1373, 61 — умер.

На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом в стационарах 231 человек, на амбулаторном лечении — 393, под наблюдением — 474 — это люди, контактировавшие с заболевшими.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.