В Голландии разрисуют подпорную стену

В Международный день Черного моря — 31 октября подпорную стену на территории кампуса Севастопольского государственного университета в бухте Голландия художники украсят муралом — масштабным объектом уличного искусства.

Это проект Российской государственной художественной галереи, к которому привлекли художников российской стрит-арт группы ZUKCLUB — Сергея Овсейкина и Кириллла Стефанова.

Что конкретно нарисуют художники, пока держится в секрете. Известно только, что мурал будет посвящен проблемам сохранения морской флоры и фауны, что особенно актуально для городов, расположенных на берегах Черного моря.

ZUKCLUB — это команда монументалистов, работающих с формой и пространством в различных частях света. С.Овсейкин — автор более 100 муралов в Москве и по всей России, участник и призер многочисленных российских и международных фестивалей и конкурсов. Художник К.Стефанов активно работает как на улице, так и в галерейном пространстве.

Справка

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российская государственная художественная галерея» (Российская галерея искусств) — федеральный музей изобразительного искусства, который разместится в Севастополе на мысе Хрустальный в составе театрально-образовательного и музейного кластера.

Пока здания у галереи нет, но работу она уже начала.

Одна из основных задач галереи — сохранение, пополнение объектов культурного наследия, в том числе современного, а также создание образовательных и просветительских проектов как для жителей Севастополя, так и для всех россиян и гостей города.