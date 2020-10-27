Севастополь успешно производит только мусор

По данным Крымстата, за девять месяцев 2020 года нет спада только на предприятиях города, связанных со сбором мусора и утилизацией отходов.

За январь – сентябрь индекс промышленного производства в Севастополе по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 72,1%.

При этом в обрабатывающей промышленности этот индекс равен 50,1%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 96,1%, водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 105,4%.

Справка

Индекс промышленного производства, сокращенно ИПП, — показатель динамики объема промышленного производства, его подъема или спада, определяется в виде отношения текущего объема производства в денежном выражении к объему промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Определяется путем отбора товаров-представителей, характеризуемых как важнейшие виды промышленной продукции.