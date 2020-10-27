Просят построить резервное водохранилище

Предложение по строительству водохранилища на реке Бельбек в Камышловской балке не находит отклика у правительства Севастополя. Общественники хотят рассказать о нем вице-премьеру.

В конце этой недели заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин проверит строящиеся объекты водообеспечения в Севастополе и встретится с жителями Бельбекской долины. Ученые, общественники и жители долины, обеспокоенные проблемой водообеспечения Севастополя, намерены предложить вице-премьеру свое решение проблемы.

— Ковш или водоприемник, который сейчас нароют на Бельбеке, — мера временная. Емкость водозабора маленькая и проблемы не решит. Средний паводок он не вместит, — говорит общественник Андрей Ситников.

Поэтому активисты и члены общественной организации, которую он возглавляет, написали обращение к М.Хуснуллину с просьбой обратить внимание на многолетние научные исследования Морского гидрофизического института РАН. По их мнению, принципиально улучшить обеспечение региона пресной водой могло бы сооружение резервного водохранилища на реке Бельбек в естественно-затапливаемой Камышловской балке, с оптимальной высотой дамбы 20 м, водозабором 30 м и фильтрацией 3,4 млн куб.м в год. Гидротехническое сооружение позволило бы решить проблему подтопления в долине реки Бельбек, в том числе и поселка Любимовка.

По словам А.Ситникова, этот проект в 2018 году был полностью просчитан и согласован с Минстроем для внесения в федеральную целевую программу.

Общественники неоднократно обращались со своим предложением к руководителям Севастополя, но отклика не нашли. Поэтому на встречу с М.Хуснуллиным возлагают большие надежды и рассчитывают быть услышанными.

Напомним, на оперативное решение проблем по водообеспечению Севастополя Правительством РФ выделено почти 5 млрд рублей. За эти деньги прокладывается трубопровод, который позволит забрать воду из Кадыковского карьера в Балаклаве. Также на реке Бельбек в районе села Верхнесадовое возводится ковшовый водозабор. По расчетам он должен давать 50 тысяч куб.м воды в сутки в период активного паводка.