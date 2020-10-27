Плюс 62 заболевших и дополнительные меры по снижению рисков

На утро 27 октября заболели еще 62 севастопольца в возрасте от 19 от 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства города. Всего с начала года уже 2099 заболевших, выздоровели — 1364, умерли — 58. В лечебных стационарах города проходят лечение 243 пациента, в том числе трое — в госпитале МО.

В связи с осложнением эпидемической обстановки по стране, Главным государственным санитарным врачом РФ разработаны «дополнительные меры по снижению рисков распространения covid-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», которые вступили в силу с 27 октября.

Согласно принятому постановлению, всем лицам, находящимся на территории Российской Федерации, надлежит в обязательном порядке носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах.

В отношении граждан в возрасте 65+ должны быть приняты предупредительные меры санитарно-эпидемиологического характера, в том числе ограничительные.

Запрещается организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания в период с 23.00 до 6.00 часов.

На общественном транспорте, в такси а также в местах массового скопления людей предписано усилить режим текущей дезинфекции.

Кроме того, настоятельно рекомендовано обеспечить уровень охвата тестированием, из расчета 150 исследований на 100 тысяч населения.

В России по состоянию на утро 27 октября выявлено с начала года заболевших — 1 547 774 человек, 1 158 940 — выздоровело, 26 589 — умерло.

По данным Всемирной организации здравоохранения в мире с начала пандемии 43 147 494 подтвержденных случаев заболевания covid-19, из них 1 155 553 — имеют летальный исход.