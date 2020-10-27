Недостатков в школьном питании не обнаружили

Такой вывод вывод сделан по результатам проверки качества школьного питания, который озвучила 26 октября на аппаратоном совещании в правительстве Севастополя руководитель департамента образования Елена Богомолова.

Она назвала жалобы родителей «фейковыми новостями», не подтвержденными организованными в департамента проверками.

— По всем обращениям мы провели проверки, ни одно обращение не подтвердилось. Фейковые новости об отравлении детей и т.д., — доложила чиновница.

По словам Е.Богомоловой, родителей, которые жаловались на качество питания, приглашали принять участие в проверках, однако на это «никто из них не изъявил желание».

Губернатор Михаил Развожаев был и сам очень удивлен информацией о жалобах, поскольку, когда он сам посещал Инженерную школу, никто из родителей или персонала лично ему не пожаловался.

— Нужно сходить на телевидение и объяснить, что такое школьное питание по стандартам Роспотребнадзора. Очевидно, что пицца и булки — это не то, что должны маленькие дети получать на завтрак. Я понял, что никто не понимает, о чем идет речь, — отдал он распоряжение Е.Богомоловой, заодно поручив еще раз проверить организацию школьного питания.

На это Е.Богомолова пояснила, что по указанию главного санитарного врача РФ в ближайшее время будет проведена комплексная проверка, сотрудники Роспотребнадзора в течение месяца будут проверять, чем и как кормят детей во всех учебных учреждениях города.

— Сделайте эту проверку максимально публичной, — попросил глава города, поручив донести до родительского сообщества результаты проверки, разобравшись с каждым конкретным случаем.

При этом он не исключил, что при нынешней нецентрализованной системе, когда каждая школа работает со своим подрядчиком, с качеством действительно могут быть проблемы.

Родители видят недостатки

По свидетельству родителей, с которыми побеседовала «Севастопольская газета», проблемы действительно есть. В той же Инженерной школе, первоклассникам на завтрак предлагают холодный омлет, который дети, разумеется, не едят. Недоваренную гречку малыши тоже съедают без особого энтузиазма. Чтобы младшие школьники не ходили голодными, родители дают им в школу деньги, на которые те покупают в школьной столовой пирожки и пиццу.

Проблема активно обсуждается в родительском чате этого учебного заведения.