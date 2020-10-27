«Мрия» все таки отреставрировала Чертову лестницу

Силами курорта Mriya Resort&Spa реконструированы экотропа Шайтан-Мердвень (Чертова лестница), идущая через одноименный перевал, и тропа Биюк-Исар, ведущая к одноименной скале.

В сообщении говорится, что маршруты были непопулярны для неподготовленного туриста. После реконструкции самый сложный подъем оснащен ступенями, а каждый трудный участок оборудован скамейкой или зоной отдыха. На тропе установлены указатели, информационные стенды и камни, которые помогут узнать об истории места, географии, а также местной флоре и фауне. Также появились предупреждающие о сложностях знаки. Все тексты выжжены по дереву, чтобы поддержать выбранную эстетику.

Интересно, что Чертова лестница проходит по территории Севастополя и является частью Большой севастопольской тропы. В 2017 году общественники города били тревогу, что пятизвездочный крымский отель проводит там активные строительные работы по улучшению природы, не согласовав их с Севприроднадзором.

Справка

Тропа Шайтан-Мердвень, кратчайшая дорога, соединяющая ЮБК и Байдарскую долину, берет начало на старой Ялтинской дороге.