Черноморский флот дезинфицирует Абхазию

Военнослужащие сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота проводят работы по дезинфекции объектов инфраструктуры в Абхазии, оказывая помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

Работы ведутся уже шестой день подряд, всего за время прибывания российских специалистов войск РХБЗ в республике было продезинфицировано около 300 тысяч квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей.

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ выдвинулась с Крымского полуострова 17 октября. В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ, все военнослужащие обследованы.

В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ ЧФ развернули в Абхазии временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с местными медицинскими специалистами оценили объем предстоящих работ и приступили к выполнению дезинфекции.

26 октября после совершения марша из Гудауты в Очамчиру отряд провел дезинфекционную обработку объектов Очамчырского района Абхазии: здания администрации, прокураторы, МВД, рынка, районной больницы, школы и воинской части. Всего за день впервые было обработано более 85 тысяч квадратных метров различных поверхностей, 23 здания и пять объектов, прилегающей к ним территории, а также дорожных покрытий.

Также российские военные специалисты обрабатывают дороги общего пользования.

Подобные мероприятия сводный отряд РХБЗ ЧФ уже проводил в Абхазии в апреле.