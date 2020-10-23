В Севастополе — 58, в Крыму — 205 заболевших covid-19

За минувшие сутки число заболевших в Севастополе увеличилось еще на 58 человек. Об этом утром 23 октября сообщила пресс-служба городского правительства.

Все заболевшие — местные жители в возрасте от 11 до 91 года.

Общее количество выявленных носителей коронавируса с начала года составило 1858 человек, выздоровели — 1224, умерли — 55. В стационарах лечатся 248 человек.

За минувшие сутки в Республике Крым выявлено 205 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, двое скончались.

С начала года в Крыму зарегистрировано 7790 случаев заболевания covid-19.