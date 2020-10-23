В новом инфекционном модуле обещают учесть прошлые ошибки

На территории инфекционной больницы Севастополя ведется строительство второго модульного корпуса. Необходимость в нем связана с ухудшением в городе эпидемической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

В новом модульном корпусе бедет 34 мельцеровских бокса, с размещением по два человека в каждом.

При посещении стройки 23 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что при новом строительстве учтут ошибки, допущенные весной 2020 года при возведении первого модуля.

Теперь будет более качественно проработано разделение чистых и грязных зон: для персонала и пациентов. Каждый бокс оборудуют специальной дезинфицирующей рамкой, которая обеспечит обработку всех входящих и выходящих. Для подачи пищи обещают оборудовать специальные лотки, снабженные ультрафиолетовой лампой, как в военном госпитале. В отличие от первого, новый модуль будет двухэтажным.

Завершение строительно-монтажных работ глава города анонсировал во второй половине ноября. Правда, отметил, что поставки дезинфицирующих рамок и лифтов для подъема маломобильных больных на второй этаж ожидаются только в первых числах декабря.

— Мы планируем, что, самое позднее, к 10 декабря этот модуль будет полностью сдан, — заверил Михаил Развожаев.

Он также сообщил, что все боксы нового модуля будут оборудованы кислородом и другим необходимым оборудованием, добавив, что город должен готовиться к пессимистичному сценарию, который раньше марта 2021 года едва ли изменится.

Напомним, что в сданном летом 2020 года модульный корпусе инфекционной больницы севастопольские общественники обнаружили абсолютную неприспособленность помещений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудовать боксы для инвалидов им пришлось заставлять через суд.