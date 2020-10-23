Ученые СевГУ научились передавать энергию на расстоянии

На кафедре «Энергетические системы атомных станций» Института ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета разработали уникальное оборудование, направленное на исследование беспроводной передачей энергии на расстояние для дистанционной зарядки электромобилей.

Сейчас установка позволяет осуществлять передачу электроэнергии порядка 3 кВт в час на расстояние до 20 сантиметров. В ближайшее время ученые планируют увеличить передаваемый объем энергии, чтобы достигнуть времени заряда аккумуляторов электромобиля до 30 минут. Оборудование планируется к использованию для беспилотного транспорта.

Установка состоит из инвертора и нагрузочной установки в виде ламп накаливания. Инвертор генерирует электромагнитную энергию с частотой порядка 100 килогерц, она попадает на катушку, которая потенциально может быть закреплена на земле или стене, а ответная катушка закреплена на автомобиле.

«Посредством электромагнитной связи этих катушек электроэнергия передается от передающей катушки к принимающей. Катушки не связаны проводами», — рассказал заведующий кафедрой «Энергетические системы атомных станций» Валерий Завьялов.

Разработкой СевГУ уже заинтересовались промышленные компании.

«Например, компанию «КамАЗ», выпускающую электробусы и компанию «Лиотех», которая делает литий ионные аккумуляторы, интересует мощность 50-100 кВт/час, и это вполне достижимый результат», — считает В.Завьялов.

На сегодняшней день проектированием бесконтактных зарядочных станций большой мощности для электромобилей занимается всего 3-4 лаборатории в мире. В России подобных лабораторий нет. Единственный в мире заявленный опытный образец может передавать до 120 кВт/ч.