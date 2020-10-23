Новый директор рассказал о развитии Музея обороны Севастополя

Новое руководство планирует наполнить жизнью объекты музея и задумалось об очередном его переименовании.

На пресс-завтраке новый директор музея Александр Барков рассказал об идеях развития музея-заповедника.

Исторический бульвар

Новый подрядчик ООО «Равелин» выйдет на реконструкцию многострадального Исторического бульвара уже в ноябре. На этот раз заказчиком работ выступает структура, подведомственная Министерству строительства, а не культуры.

— Для меня не важно, когда они выйдут на объект — в начале или в конце ноября. Я хочу, чтобы они во всем разобрались и организовали работу достаточно эффективно, — заметил А.Барков.

По его словам, окончание работ на Историческом бульваре зависит от того, как с ними будет справляться подрядчик. Конкурсы собираются проводить небольшими лотами, чтобы подрядчик выполнял поставленные задачи постепенно, не ввязываясь в большую историю с деньгами и в результате не сталкивался с финансовой и технической неспособностью.

Учитывая, что реконструкция бульвара займет более года, музей обратился в Министерство культуры с просьбой профинансировать в рамках национального проекта реставрацию здания Панорамы, которое уже давно в этом нуждается.

— Здание построено так, что там не надо ничего менять. Надо только провести качественную реставрацию, — уверен новый директор. По его мнению, это логично: закрыть бульвар на реконструкцию вместе с панорамой.

Также планируется реставрация художественного полотна, выполненного военными художниками студии им.Грекова, и оригинального произведения кисти Франса Рубо, которое в настоящее время уже частично отреставрировано.

Сапун-гора

— На Сапун-горе уже многое сделано, но еще многое сделать предстоит, — продолжил директор.

Он признал, что в городе звучат справедливые мнения, что на объекте недостаточно зеленых насаждений. Поэтому в ближайшее время там будут выполнены мощение, озеленение и установка малых архитектурных форм.

Как считает новый руководитель, для парков нужно разрабатывать новые интересные маршруты и экскурсии, а также устраивать инсталляции, где происходит слияние исторического и реального времени.

А.Барков рассказал, что музей получил разрешение Минкульта на использование музейной боевой техники по особому назначению.

«Есть идея проводить мероприятия под названием «Ожившая история», — поделился с журналистами новый директор. Некоторые виды техники в этом году уже участвовали в Параде Победы, но это было одноразовое событие, поэтому изыскиваются возможности задействовать технику и в других интерактивных мероприятиях.

Малахов курган и Владимирский собор

Оказалось, что Сапун-гора, Малахов курган, а также усыпальница адмиралов во Владимирском соборе на городском холме — объекты не востребованные. Как утверждает А.Барков: «От слова «совсем». Он отметил, что парки пустые и надо понять, как привлечь туда людей.

Особое внимание он уделил Владимирскому собору — усыпальнице 11 адмиралов.

«Это место, где побывать должен каждый. Нужно добиться, чтобы люди осознали, что визит в Севастополь не закончен, пока они не поклонились адмиралам», — подчеркнул А.Барков.

В связи с этим возникла идея использования электромобилей для доставки посетителей от пл.Нахимова до собора на центральном городском холме.

Научная работа

«Научная база музея достаточно сильна. Мы будем поддерживать существующий кадровый состав, а тех, кто отошел от музея или переключился на другую научную тематику, постараемся вернуть», — сообщил А.Барков.

Научный потенциал собираются поднимать за счет проведения статусных общероссийских конференций.

На сегодняшний день музей нуждается в трех сильных замах: по науке, по развитию, а также по строительству и реконструкции. Профессиональный голод в музее возник из-за того, что многие научные сотрудники не смогли сработаться с предыдущим директором Николаем Мусиенко. Многие написали заявления по собственному желанию и ушли сами, другие были уволены.

Общественный совет

Музей обороны Севастополя обладает тремя уникальными общественными городскими пространствами. Для того, чтобы принимать решения по развитию этих территорий, учреждению необходим общественный совет.

«Потому что только с согласия общественного совета можно оформить техническое задание на доработку тех решений, которые будут реализовываться. Все, что происходит в музее, должно быть отражением социальной потребности и общественного заказа», — считает А.Барков.

В общественный совет, по его мнению, войдут представители ветеранских организаций, профильных вузов, Законодательного собрания, Черноморского флота, а также историки-реконструкторы. Общественно-профессиональное сообщество планируется создать до конца года.

А вот вопрос об очередном переименовании музея предлагают обсудить открыто в социальных сетях.

Справка

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник в настоящее время включает в себя мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах «Исторический бульвар» («Панорама»), ансамбль мемориального комплекса «Сапун-гора» («Диорама»), мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах, комплекс «Малахов курган», Собор святого равноапостольного князя Владимира — усыпальницу выдающихся флотоводцев-адмиралов, Дом-музей севастопольского подполья и Культурно-выставочный центр.