Бомбу извлекли из скалы и вывезли

Севастопольские пиротехники МЧС провели 22 октября масштабную операцию по обезвреживанию авиабомбы, найденной в толще скалы в частном секторе в районе плотной жилой застройки.

Немецкую авиабомбу SD-50 обнаружил один из жителей Перекомского переулка (район пл.Ревякина) на своем участке. Боеприпас три четверти века пролежал в толще скального массива. Вес бомбы — 50 кг, радиус разлета осколков при подрыве — 600 м, радиус разрушающего действия ударной волны — 200 м, радиус сейсмически опасной зоны — 60 м.

Бомба находилась в скале на высоте четырех метров и практически нависала над жилым домом. В зону поражения попадали более 50-ти домов, а именно: 50 домов частного жилого сектора, а также три многоквартирных жилых дома.

На заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций был разработан план обезвреживания опасной находки. Определен безопасный сектор, организовано оцепление опасной зоны, перекрыты дороги, отключено электричество, выставлены посты безопасности. Из опасного района эвакуировали более 600 жителей, в том числе 97 детей.

Пиротехники спецотряда в кратчайший срок обеспечили доступ к предмету. Он был идентифицирован как позволяющий транспортировку. Бомбу извлекли из скальной породы, доставили к средству транспортировки и вывезли на полигон для дальнейшего уничтожения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.