Закон о жителях осажденного Севастополя прошел первое чтение в Госдуме

На пленарном заседании в четверг, 22 октября, Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны.

Согласно проекту, граждане, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя», получат федеральные меры социальной поддержки: ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

В настоящее время «Жители осажденного Севастополя» пользуются местными льготами по закону, принятому заксобранием города в апреле 2017 года. Это ежемесячная денежная выплата; бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (за исключением такси), железнодорожным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов Севастополя; ежегодная разовая денежная выплата к Дню Победы, снижение квартплаты и стоимости коммунальных услуг на 50%, внеочередное право на установку телефона, медобслуживание и т.д.

Статус ветеранов ВОВ по новому закону смогут получить 1217 человек, в Севастополе их 980.

В Украине лица , награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя» и «Юный защитник Севастополя 1941-1942 годов», имеют статус участника войны по поправкам, внесенным в закон «О статусе ветерана войны, гарантиях их социальной защиты» в ноябре 2004 года.

По новым данным оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, датой ее окончания считается 4 июля 1942 года.