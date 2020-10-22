Вопросы по скверу им.Бузина решат

Об этом в ходе контроля производства работ рассказал и.о.директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«Работы ведутся в соответствии с утвержденным проектом и по установленному графику. На сегодняшний день работы выполнены на 80%. Риски срыва установленного графика отсутствуют, погодные условия также позволяют завершить работы в срок», — заявил глава горхоза.

Необходимость контроля связана с визитом в сквер на прошлой неделе депутатов Законодательного собрания Севастополя. Им на проблемы с ремонтом этого общественного пространства пожаловались ветераны МВД. Депутаты отметили, что проект реконструкции сквера содержит массу неточностей и откровенных ошибок.

Глава горхоза с таким мнением не согласен. «Все вопросы, возникающие в ходе выполнения работ оперативно решаются, в том числе, с привлечением авторского надзора», — цитирует пресс-служба правительства Севастополя Е.Горлова.

Уже завершены земляные работы по устройству коммуникаций: разводка для наружного освещения, поливочной системы, ведется устройство основания под твердое покрытие и укладка плитки. Также планируется высадка двух тысяч зеленых насаждений — кустарников и деревьев.

Всего, в текущем году, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено пять общественных пространств.