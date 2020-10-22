В Крым привезут выставку о «Белом исходе»

В Симферопольском художественном музее 29 октября откроется выставочный проект под названием «От Великой войны до Великой смуты. Россия, будь Единой!»

Крымчане смогут познакомиться с работами современных мастеров, членов Художественной студии им.Св.Благоверного князя Александра Невского при Санкт-Петербургском Союзе художников.

Автором и куратором проекта является художник Андрей Ромасюков. Его серия работ, посвященная историческому периоду между Первой мировой войной и Гражданской войной, с 2014 года экспонируется во многих музеях и выставочных залах России. В ноябре 2020 года художник решил показать выставку в Крыму, приурочив ее к 100-летию оставления полуострова войсками Белой армии, сообщает пресс-служба музея.

Выставка будет работать до 20 декабря.