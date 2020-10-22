В Крым начнут летать лоукостеры «Уральских авиалиний»

Аэропорт «Симферополь» с 24 октября начнет обслуживать лоукост-рейсы из «Жуковского».

Полетную программу в Крым по заниженным в сравнении с обычными рейсами ценам запускает авиакомпания «Уральские авиалинии». Перелеты продолжатся до 27 марта.

Рейсы из «Жуковского» в Симферополь и обратно будут выполняться ежедневно на комфортабельных лайнерах Airbus 320. В цену билета входят стоимость перелета и 5 кг ручной клади. Остальные услуги приобретаются за дополнительную плату, сообщила пресс-служба аэропорта «Симферополь».