Соревновались водители автобусов

Особенность дня на предприятия ощущалась буквально во всем, прежде всего в нахождении на территории конкурсантов, одетых в одинаковые ярко-оранжевые жилеты, судей с папками в руках, а также некоторых болельщиков, которые заботливо наставляли участников перед прохождением заданий.

Сначала каждый водитель должен был пройти теоретический этап конкурса. Все, как на экзамене. Комиссия из работников предприятия, билеты с вопросами: задания на знание Правил дорожного движения, технической части машины... Отдельно проверяли умение работать с пассажирами в салоне и осведомленность в правилах приемки транспортного средства перед выездом на маршрут. Зачем все это?

Как рассказал заместитель директора по эксплуатации ГУП «Севэлектроавтотранс» Алексей Кобышев, в первую очередь, для повышения классности, а еще для популяризация профессии водителя. А их на предприятии не хватает. В настоящее время в Севэлектроавтотрансе работают 225 водителей автобусов, не достает еще 130 человек.

Изначально для участия в конкурсе заявились 18 водителей, однако на стартовые позиции вышли только шестеро, каждый из которых соответствовал жестким критериям: отсутствие аварий, дисциплинарных взысканий в течение года, а также наличие опыта работы на маршрутах не менее года.

— Дело не в проверке навыков наших водителей. Мы в них уверены, а в стимулировании водительского состава к более качественной работе, — пояснил А.Кобышев.

В качестве поощрения победителям обещаны денежные премии от предприятия, поощрительные призы от профсоюза, а также сертификаты от правительства Севастополя.

Но теория-теорией, а самым интересное и зрелищное в этом конкурсе — практическое вождение, с выполнением заданий по прохождению линии «старта», стоп-линии, имитация проезда открытых люков, выполнение так называемой змейки, виража, а также выполнение движения задним ходом, проезд канавы и въезд в бокс.

На вопрос о сложности, судья Юрий Кузьмин рассказал, что все эти упражения достаточно сложны из-за расставленных фишек, ограничивающих зону маневра.

— В нашем случае, главная сложность трассы — в ее компоновке, между элементами — очень маленькая дистанция, так что у водителя мало времени для подготовки к следующему маневру, он должен быть постоянно сосредоточен на управлении,— дополнил А.Кобышев.

Судьи оценивают чистоту выполнения и скорость прохождения каждого элемента. В случае набора одинакового количества баллов, победителем становится тот, кто сделал это четче, красивее и быстрее.

Разумеется, так называемые сеянные игроки были известны заранее, но на то оно и соревнование, чтобы выявлять новые имена.

— Опыт является дополнительным, но не определяющим фактором, — пошутил Ю.Кузьмин.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу нехватки кадров, А.Кобышев отметил, что часть водителей приходят на предприятие, не имея опыта работы. Между тем, согласно действующему законодательству, помимо наличия прав категории «Д», необходимо иметь официальный стаж работы, зафиксированный в трудовой книжке. При отсутствии такового кандидату необходимо пройти до 320 часов стажировки, что составляет почти месяц, а это условие выдерживают далеко не все.

— Мы работаем на автобусах большого класса, которые требуют определенных навыков, включая работу с автоматическими коробками передач, понимание габаритов транспортного средства, — пояснил замдиректора, добавив, что предприятие обеспечивает зарплату от 30, а в отдельных случаях даже до 60 и 80 тыс рублей. Недостаток кадров он также объяснил тем, что в городе длительное время не обучали водителей на категорию «Д», а кадровое пополнение обеспечивались разве что за счет иногородних водителей.

В завершении темы, он пообещал, что к концу года на предприятии наконец-то начнут обучать водителей по этой, столь необходимой городу категории.

К вечеру того же дня стало известно, что победителем конкурса и лучшим по профессии был назван Антон Рыбалкин. Интересно, что он раньше работал водителем троллейбуса и относительно недавно пересел на автобус.