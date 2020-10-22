Школьный проездной можно пополнять без комиссии

При переводе денег на «Карту учащегося» теперь не взимается комиссионный сбор, сообщил оператор Единой городской карты Севастополя.

Стоимость школьного проездного 340 рублей в месяц.

Пополнить карточку для проезда на троллейбусах и автобусах ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» можно в терминалах «Пэйбэрри», на сайте ЕГКС — egksev.ru и в мобильном приложении «Пэйбэрри».

Этот школьный проездной почему-то не действует в катерах Севастополя, хотя взрослые карточки ЕГКС для оплаты проезда там принимаются.