Севастопольцы задолжали за отопление более 350 миллионов рублей

По состоянию на 1 октября задолженность населения города за услуги теплоснабжения составляет 354,6 млн рублей, а долг предприятий и организаций — 59,4 млн рублей.

У Севтеплоэнерго 117 тысяч потребителей среди населения Севастополя, получается, что в среднем каждый абонент должен за отопление три тысячи рублей!

Тепловики призывают севастопольцев рассчитаться с накопившимися долгами до начала отопительного сезона, а не ждать, когда суммы в платежках вырастут до совсем неподъемных.

Если весь долг выплатить не получается, его предлагают реструктуризировать — оплатить задолженность в рассрочку. Для составления соглашения о реструктуризации задолженности необходимо обратиться в Управление по реализации энергоресурсов Севтеплоэнерго, сообщает пресс-служба компании.

С 20 октября предприятие приостановило личный прием граждан, поэтому все запросы необходимо оставить в разделе «Обратная связь» на сайте предприятия: www.sevastopolteplo.ru, по электронной почте: info@sevastopolteplo.ru или по почте на адрес: 299011, г.Севастополь, ул. Л.Павличенко, 2. Ответы будут подготовлены в установленный законом срок и направлены почтой.

Кроме этого, консультации можно получить по единому, многоканальному, бесплатному и круглосуточному номеру 8-800-777-00-19.

Когда?

Пока о начале отопительного сезона в Севастополе городское правительство не говорит. Согласно правилам, тепло в батареи приходит после того, как температура за окном пять дней не поднимется выше 8 градусов тепла. А такое похолодание в Севастополе может наступить еще не скоро. Напомним, что до 2014 года такой срок был ограничен тремя днями.

Однако, учитывая эпид­обстановку по ОРВИ и количество больных коронавирусной инфекцией, а главное — прирост заболевших, логично не усугублять ситуацию холодом в квартирах, школах и детских садах, а включить отопление, не дожидаясь положенных правилами пяти дней.

Кстати, в Крыму топить начали с 27 октября.