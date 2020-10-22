Принимают решение, можно ли вывезти бомбу, или взрывать на месте

В Севастополе на утро 22 октября намечена операция по ликвидации взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны, найденного в районе вокзалов.

Взрывоопасный предмет идентифицировали как немецкую авиабомбу SD-50. Пиротехники ГУ МЧС России по Севастополю проводят подготовительные работы, в ходе которых будет принято решение о возможности транспортировки взрывоопасного предмета к месту временного хранения для последующего уничтожения.

Утром проводится эвакуация жильцов окрестных домов. Для этого на пл.Ревякина подогнали пять троллейбусов.

Прекращено движение транспорта на Корабельную сторону через Днепровский мост у вокзала. Ул.Героев Севастополя будет закрыта с 10.00 до завершения работ на участке от ул.Брестская до пл.Ревякина. Под запретом также Лабораторное шоссе — от ул.Ревякина до кольцевой развязки на ул.Генерала Мельника.

Будет приостановлено движение общественного транспорта, проходящего через район вокзалов. Это автобусы №№1, 4, 20, 25, 26, 33, 71, 84, 107, 109, 110, 112, 195; троллейбусы №№1, 3, 4, 7, 9, 17, 19, 20.

Диспетчер автовокзала сообщил «Севастопольской газете», что междугородные рейсы они отправляют в обход Лабораторного шоссе, а вот прибытия автобусов пока нет из-за перекрытой ул.Героев Севастополя.

Немецкая фугасная авиационная бомба SD-50 во время Второй мировой войны использовалась для поражения живой силы, техники и оборонительных сооружений, разлет осколков — до 850 м, вес боеприпаса — 50 кг.

В Севастополе с 2014 по 2020 год обнаружено и уничтожено почти 19 тысяч взрывоопасных предметов. Свыше 1,7 тысячи боеприпасов найдено и обезврежено водолазными подразделениями спецотряда МЧС.