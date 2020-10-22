Кольцо на авторынке обещают осветить до конца года

Новую линию наружного освещения на участке от кольца на Фиолентовском шоссе до магазина «Добрострой» запустят в штатном режиме до конца года.

Такую информацию предоставили «Севастопольской газете» в ГБУ «Горсвет», отвечая на информационный запрос.

Официально это называется — работы по капитальному ремонту объектов наружного освещения по адресу: ул.Молодых строителей, 1-А/2, ул.Маринеско, кольцо, Камышовское шоссе.

— Работы предполагают создание современной установки наружного освещения из 85 светодиодных светильников на всей территории дороги длиной более трех километров. Сеть электроснабжения будет выполнена воздушными кабельными линиями на 85 металлических силовых фланцевых граненых опорах, — сообщила «Севастопольской газете» пресс-служба Горсвета.

Строительно-монтажные работы выполняет московский подрядчик — ООО «Энергосервис», выигравший конкурс в феврале 2020 года. Стоимость работ на данном участке — 10,2 млн рублей. Срок выполнения работ — 120 дней с момента заключения госконтракта.

«Первоначальные сроки производства работ, обозначенные в графике, были сорваны по причине недобросовестности подрядчика», — объяснили в Горсвете. Но на сегодняшний день все необходимое оборудование уже смонтировано, и в ближайшее время исполнитель приступит к пусконаладочным работам по запуску новой линии наружного освещения.

Напомним, между ГБУ «Горсвет» и ООО «Энергосервис» заключен контракт на 69,2 млн рублей. В эту сумму также входят работы по капитальному ремонту наружного освещения на Президентской трассе (Ялтинское кольцо); на ул.Богданова – ул.Шубикова (от ж/д моста в Инкермане до поворота на Северную сторону и до кладбища на ул.Богданова).

Еще 38 млн рублей было выделено на освещение участка Фиолентовского и Крепостного шоссе (от развязки «Огурец» до Монастырского шоссе и по Фиоленту до «Царского села»). Эти работы уже выполнены.