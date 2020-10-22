Бал хризантем в Никитском ботаническом саду проводят в 67-й раз

На традиционном празднике осеннего цветения в Крыму будет представлено 500 сортов и форм хризантемы садовой. Это новый рекорд Никитского ботанического сада.

Впервые в истории традиционных выставок в открытом грунте здесь представлено сразу пять сотен сортов и гибридных форм хризантемы. Для сравнения: в прошлом году коллектив сада презентовал 472 сорта и гибридной формы растения, сообщает администрация Ялты.

В этом году крупноцветковая хризантема представлена 180 сортами и формами, в их числе восемь сортов-новинок иностранной селекции и 15 новых гибридных форм селекции сада.

Мелкоцветковую хризантему на выставке представляют 320 сортообразцов, из них — шесть новых сортов-интродуцентов и 36 гибридных форм — новинок селекции сада.

Только на центральном участке демонстрируется около 32 тысяч растений хризантем, а на примыкающем к нему панно высажена композиция еще из 15 тысяч бордюрных хризантем.

Цветы высажены по классической схеме. «Бальный зал» разбит на 10 лучей-секторов, по центру в виде круга размещены крупноцветковые сорта, за ними по периметру — мелкоцветковые.

По полюбившейся всем традиции гости выставки будут участвовать в выборе Королевы и Принцессы Бала хризантем, а также предлагать свои названия хризантемам-новинкам, которые демонстрируются публике под селекционными номерами.

Как правило, массовое цветение хризантем в открытом грунте на Южном берегу Крыма проходит с третьей декады октября до декабря.