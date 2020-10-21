Застрелил соседа по даче

В Симферопольском районе Крыма два члена одного из садовых товариществ давно конфликтовали друг с другом. Наконец, один из них не выдержал и застрелил другого прямо в грудь, а оружие закопал в ближайшей лесополосе.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Симферопольского района, обвиняемого в совершении убийства и незаконном приобретении, перевозке, хранении и ношении огнестрельного оружия. Расследование было начато в июне 2020 года, когда в одном из садовых товариществ был обнаружен мертвый местный житель с огнестрельным ранением груди.

Подозрение пало на соседа, с которым у них был давний бытовой конфликт.

Криминалисты осматривали место происшествия, используя металлоискатель, и в нескольких метрах от трупа нашли закопанную винтовку. А применив магнитные грабли, обнаружили в траве гильзы. Обыскивая жилище подозреваемого, криминалисты изъяли два патрона аналогичного калибра. Когда мужчине предъявили вещественные доказательства, он сознался в преступлении.

Сейчас следствие закончено и направлено в суд.