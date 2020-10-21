В Севастополе соревнуются скалолазы

С 19 по 25 октября на скалах массиве Куш-Кая в районе Ласпи проходит чемпионат России по альпинизму в скальном классе.

Спортсмены со всей страны соревнуются в состязаниях на скорость и сложность восхождения по отвесным скалам. В чемпионате участвует 22 команды. Приехали спортсмены из Москвы, Ставрополя, Красноярска, Краснодара, Крыма и Воронежа. Севастопольские альпинисты — три мужские и две женские команды — составляют гостям серьезную конкуренцию.

Все восхождения совершаются в формате многодневного марафона. Погода в районе маршрутов хорошая: ясно, прохладно, без осадков.

По итогам первых двух дней традиционно лидируют красноярцы, у них хорошая школа. Одна из женских команд Севастополя пока на третьем месте.

«Сюрпризы в хорошем спортивном смысле будут завтра», — обещает председатель Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя Юрий Круглов.