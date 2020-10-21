В общий реестр кладбищ внесли еще десять
Общий реестр городских кладбищ дополнили еще 10 объектами, которые раньше считались бесхозными.
Постановление об этом 21 октября принято на заседании правительства.
По словам и.о. директора горхоза Евгения Горлова, включение в реестр заброшенных кладбищ позволит развивать захоронения (6 га от 5-го километра) и приводить их в нормативное состояние.
В числе десяти — старое кладбище на улице Паршина, на печальное состояние которого неоднократно жаловались севастопольцы. Об этом, в частности, на заседании напомнил председатель Законодательного собрания Владимир Немцев.