В Крыму расселяют фазанов

В охотничьи угодья крымского полуострова в этом году выпустят 750 фазанов.

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, список ежегодных биотехнических мероприятий, которое проводит Министерство природы Крыма, включает расселение охотничьих ресурсов, в частности фазана.

«В текущем году планируется пополнить общедоступные охотничьи угодья Республики Крым 750 фазанами. В ближайшие дни в общедоступных охотничьих угодьях Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского районов будет расселено 500 птиц. Еще 250 фазанов пополнят охотничьи угодья на территории Сакского, Красноперекопского и Раздольненского районов до конца года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Численность фазана в охотничьих угодьях Крыма на протяжении последних 15 лет колеблется в пределах 15-30 тысяч особей. Расселение охотничьих птиц обеспечивает их естественное и искусственное воспроизводство.