Родители отказываются делать прививки от гриппа детям

В Севастополе полным ходом идет прививочная кампания против гриппа. Однако городские эпидемиологи обеспокоены тем, что родители школьников и детсадовцев массово пишут отказы от вакцинации своих детей.

«На 20 тысяч привитых детей у нас приходится такое же количество отказов. Я хочу напомнить, что прививать своих детей — значит, их защищать», — цитирует пресс-служба правительства Севастополя главного внештатного эпидемиолога департамента здравоохранения Сергея Грыгу.

В данный момент в Севастополе прививают только вакциной российского производства «Совигрипп». Это трехвалентная вакцина, которая подготовлена под те штаммы гриппа, которые возможны в сезоне-2020. По словам С.Грыги, вакцина «практически не вызывает побочных эффектов».