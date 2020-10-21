Планировку медицинского кластера утвердили

В правительстве Севастополя утвердили документацию по планировке территории медицинского кластера в районе Фиолентовского шоссе.

Соответсвующее постановление принято 21 октября.

Медкластер планируется расположить на площади 59,4 га, с ограничениями на севере Пятницким проездом и территорией музея-заповедника Херсонес Таврический, на юге — Камышовым шоссе, на западе — Фиолентовским шоссе и железной дорогой.

В границах данной территории планируется строительство больницы скорой медицинской помощи на 450 коек, городской инфекционной больницы на 200 коек, многопрофильного лечебно-диагностический онкологического диспансера на 180 коек, подстанции севастопольского центра «Медицина катастроф», городской психиатрической больницы на 220 коек, лабораторного корпуса городского бюро судебно-медицинской экспертизы, медицинского колледжа с общежитием и котельной.

— Проектом межевания предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, общее количество земельных участков, которые подлежат изъятию — 93, они все предназначены для индивидуального жилищного строительства, — сообщил и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

По его словам, установление публичных серветутов не предусмотрено, рабочими проектами предусматривается озеленение и проведение компенсационных высадок двухкратного количества деревьев.

Напомним, что публичные слушания по планировке медкластера в районе Фиолентовского шоссе были проведены 28 сентября в Гагаринском внутригородском муниципалитете. В обсуждении приняли участие 355 человек, из которых 269 участников поддержали проектное предложение, 40 не приняли участие в голосовании.